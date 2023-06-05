Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 08:23

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023: Bakanlar Kurulu açıklandı! Yeni Kabinede kimler var? İşte yeni bakanların isim listesi

Yeni kabinede kimler var sorusu son dakika cevap buldu. 28 Mayıs 2023 seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine listesi 2023'ü duyurdu. Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada bakanlar kuruluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım edecek kişiler belirli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek'in ismi dikkat çekerken, İstanbul Vali'si Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'na atandı. Mit müsteşarı Hakan Fidan ise Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Peki, yeni kabinede kimler var? İşte Bakanlar Kurulu ve yeni kabine listesi 2023