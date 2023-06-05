Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YENİ KABİNE LİSTESİ 2023: Bakanlar Kurulu açıklandı! Yeni Kabinede kimler var? İşte yeni bakanların isim listesi
Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 08:23

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023: Bakanlar Kurulu açıklandı! Yeni Kabinede kimler var? İşte yeni bakanların isim listesi

Yeni kabinede kimler var sorusu son dakika cevap buldu. 28 Mayıs 2023 seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine listesi 2023'ü duyurdu. Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada bakanlar kuruluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım edecek kişiler belirli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek'in ismi dikkat çekerken, İstanbul Vali'si Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'na atandı. Mit müsteşarı Hakan Fidan ise Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Peki, yeni kabinede kimler var? İşte Bakanlar Kurulu ve yeni kabine listesi 2023

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023: Bakanlar Kurulu açıklandı! Yeni Kabinede kimler var? İşte yeni bakanların isim listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabineyi duyurdu. Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı vizyonunu kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde Mehmet Özhaseki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başına Alparslan Bayraktar getirdi. Yeni Kabine Listesi 2023 üzerinden bütün bakanlıklara atanan isimler öğrenilebilir. İşte detaylar

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023: Bakanlar Kurulu açıklandı! Yeni Kabinede kimler var? İşte yeni bakanların isim listesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNESİNİ AÇIKLADI

Son dakika… 28 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YENİ KABİNE LİSTESİ 2023: Bakanlar Kurulu açıklandı! Yeni Kabinede kimler var? İşte yeni bakanların isim listesi

YENİ KABİNE LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023: Bakanlar Kurulu açıklandı! Yeni Kabinede kimler var? İşte yeni bakanların isim listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023: Bakanlar Kurulu açıklandı! Yeni Kabinede kimler var? İşte yeni bakanların isim listesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

SON DAKİKA