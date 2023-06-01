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Haberler Fotohaber Yeni kabine ne zaman açıklanacak 2023? Bakanlar belli belli oluyor! Kabine listesi ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:34

Yeni kabine ne zaman açıklanacak 2023? Bakanlar belli belli oluyor! Kabine listesi ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Yeni Kabinede kimler olacak, ne zaman kurulacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin olmayan sonuçlarla birlikte 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük zaferi sonrası Bakanlar Kurulunda kimler olacak, yeni bakanlar belli oldu mu gibi sorular yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, aratılan soruların cevabı için Cuma gününe adres verdi. Birçok bakanın milletvekili olması sebebiyle Kabine Listesi oldukça değişeceğe benziyor. Peki, Yeni kabine ne zaman açıklanacak, bakanlar belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar

Yeni kabine ne zaman açıklanacak 2023? Bakanlar belli belli oluyor! Kabine listesi ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak, bakanlar belli oldu mu sorusu yanıt aramakta. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden büyük zaferle ayrılan Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine listesi için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vekillerin yeminini Cuma gününe kadar edeceğini duyurmuştu. Peki, yeni kabinede kimler olacak? İşte konu hakkında son dakika detaylar

Yeni kabine ne zaman açıklanacak 2023? Bakanlar belli belli oluyor! Kabine listesi ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

SON DAKİKA: YSK BAŞKANI YENER'DEN KESİN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye bugün gönderileceğini söyledi.

YSK Başkanı Yener, "Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek." dedi.

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Yeni kabine ne zaman açıklanacak 2023? Bakanlar belli belli oluyor! Kabine listesi ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ SONRASI AÇIKLANACAK

Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının önemi büyük. Zira, 28.dönem milletvekilleri göreve başlamak için yemin etmeyi bekliyor. Yemin töreni ise kesin sonuçların ilanını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vekillerin yeminini Cuma gününe kadar edeceğini duyurmuştu.

Yeni kabine ne zaman açıklanacak 2023? Bakanlar belli belli oluyor! Kabine listesi ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir kabine kurulacağını söylemişti. Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Zira, İbrahim Kalın da bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Meclis'in yemin etmesinin ardından yeni kabinede görev alacak bir vekilin istifa etmesi gerekecek.

Yeni kabine ne zaman açıklanacak 2023? Bakanlar belli belli oluyor! Kabine listesi ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

SON DAKİKA: İBRAHİM KALIN BAKANLAR KURULU İÇİN TARİH VERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

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