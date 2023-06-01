Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:34

Yeni kabine ne zaman açıklanacak 2023? Bakanlar belli belli oluyor! Kabine listesi ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Yeni Kabinede kimler olacak, ne zaman kurulacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin olmayan sonuçlarla birlikte 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük zaferi sonrası Bakanlar Kurulunda kimler olacak, yeni bakanlar belli oldu mu gibi sorular yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, aratılan soruların cevabı için Cuma gününe adres verdi. Birçok bakanın milletvekili olması sebebiyle Kabine Listesi oldukça değişeceğe benziyor. Peki, Yeni kabine ne zaman açıklanacak, bakanlar belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar