"Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor" demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!

24 saat birlikte olduklarını ifade eden Serengil, "Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır. Evli bir kadın sonuçta... Mustafa 'ben asla seni aldatmadım' diyor. Tohma bana yalan söyledi. Karşımda daha fazla küçülmesine izin vermedim. Bana bunu anlatamaz, ben bunu anlamam." şeklinde konuşmuştu.