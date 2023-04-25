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Haberler Fotohaber "Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor" demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 13:52

"Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor" demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!

Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun süredir aşk yaşadığı ve her fırsatta sevgisini dile getirdiği Mustafa Rahman Tohma'dan ayrıldığını duyurmuştu. Serengil, sosyal medya hesabından Mustafa Rahman Tohma'nın ihanetine uğradığını açıklamıştı. "Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş" sözlerini kullanan Seren Serengil, üzgün olduğunu dile getirmişti. Son olarak Seren Serengil ve Mustafa Tohma cephesinde bir sürpriz gelişme yaşandı.

Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!

Seren Serengil, uzun süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyordu. Ancak ikilinin birlikteliği geçen günlerde sona ermişti.

Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!

Ayrılık açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Seren Serengil, ardından aldatıldığını söyledi.

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Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!

Tekrar bir açıklama yapan Seren Serengil, ayrılığın nedeninin ihanet olduğunu söyledi.

Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!

24 saat birlikte olduklarını ifade eden Serengil, "Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır. Evli bir kadın sonuçta... Mustafa 'ben asla seni aldatmadım' diyor. Tohma bana yalan söyledi. Karşımda daha fazla küçülmesine izin vermedim. Bana bunu anlatamaz, ben bunu anlamam." şeklinde konuşmuştu.

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