Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:02
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
13:52
"Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyor" demişti! Seren Serengil Mustafa Tohma ile barıştı!
Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun süredir aşk yaşadığı ve her fırsatta sevgisini dile getirdiği Mustafa Rahman Tohma'dan ayrıldığını duyurmuştu. Serengil, sosyal medya hesabından Mustafa Rahman Tohma'nın ihanetine uğradığını açıklamıştı. "Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş" sözlerini kullanan Seren Serengil, üzgün olduğunu dile getirmişti. Son olarak Seren Serengil ve Mustafa Tohma cephesinde bir sürpriz gelişme yaşandı.