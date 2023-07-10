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Haberler Fotohaber Deniz Akkaya LGBT terörüne isyan etti CHP'li söylemine çıkıştı: Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:50

Deniz Akkaya LGBT terörüne isyan etti CHP'li söylemine çıkıştı: Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim...

Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yine kendine has yanıtlar veren Deniz Akkaya, sert çıkışlarıyla dikkat çekti. CHP'li bir aileden geldiğini belirten Deniz Akkaya kendisinin 'Atatürkçü' olduğunu dile getirerek ikisinin arasındaki farkı açıkladı ve sitem etti. LGBT terörüne karşı olduğunun da altını çizen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Deniz Akkaya'nın "Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim..." gündem oldu. İşte Deniz Akkaya'nın samimi itirafları...

Deniz Akkaya LGBT terörüne isyan etti CHP’li söylemine çıkıştı: Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

Esra Elönü moderatörlüğündeki Arafta Sorular programına konuk olan Deniz Akkaya sert söylemleriyle CHP ve LGBT terörünü bombaladı...

Deniz Akkaya LGBT terörüne isyan etti CHP’li söylemine çıkıştı: Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

Kendisine yöneltilen sorulara yine kendine has yanıtlar veren Deniz Akkaya, sert çıkışlarıyla dikkat çekti.

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Deniz Akkaya LGBT terörüne isyan etti CHP’li söylemine çıkıştı: Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

CHP'li bir aileden geldiğini belirten Deniz Akkaya kendisinin 'Atatürkçü' olduğunu dile getirerek ikisinin arasındaki farkı açıkladı ve sitem etti.

Deniz Akkaya LGBT terörüne isyan etti CHP’li söylemine çıkıştı: Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

LGBT terörüne karşı olduğunun da altını çizen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Deniz Akkaya LGBT terörüne isyan etti CHP’li söylemine çıkıştı: Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

Arafta Sorular programına katılan Deniz Akkaya, Atatürkçü olduğu için CHP'li olmak zorunda olmadığını vurgularken, "Atatürk'ün ekmeğini yiyorsa ona layık davranacak" ifadelerini aktardı.

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