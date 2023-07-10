Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:44
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
11:50
Deniz Akkaya LGBT terörüne isyan etti CHP'li söylemine çıkıştı: Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim...
Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yine kendine has yanıtlar veren Deniz Akkaya, sert çıkışlarıyla dikkat çekti. CHP'li bir aileden geldiğini belirten Deniz Akkaya kendisinin 'Atatürkçü' olduğunu dile getirerek ikisinin arasındaki farkı açıkladı ve sitem etti. LGBT terörüne karşı olduğunun da altını çizen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Deniz Akkaya'nın "Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim..." gündem oldu. İşte Deniz Akkaya'nın samimi itirafları...