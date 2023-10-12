SON DAKİKA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Ekim 2023 Çarşamba || Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Yaz sezonunun sona ermesi ardından diziler bir bir ekranlara dönüş yaptı. Pazartesi akşamı MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem ve Kuruluş Osman dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi ile Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi final bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleri itibarıyla ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. Peki, 11 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları sıralaması ve dünün reyting birincisi...