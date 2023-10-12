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Haberler Fotohaber SON DAKİKA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Ekim 2023 Çarşamba || Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:53

SON DAKİKA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Ekim 2023 Çarşamba || Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Yaz sezonunun sona ermesi ardından diziler bir bir ekranlara dönüş yaptı. Pazartesi akşamı MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem ve Kuruluş Osman dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi ile Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi final bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleri itibarıyla ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. Peki, 11 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları sıralaması ve dünün reyting birincisi...

SON DAKİKA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Ekim 2023 Çarşamba || Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 11 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelen diziler, filmler, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin en çok izleneni olmak için mücadele verdi. Dün akşam MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem ve Kuruluş Osman yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D dizisi Dönence ve Star TV dizisi Çöp Adam ise final bölümleriyle ekranlara geldi. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 11 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

SON DAKİKA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Ekim 2023 Çarşamba || Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

11 EKİM 2023 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 11 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

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SON DAKİKA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Ekim 2023 Çarşamba || Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

11 EKİM 2023 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

11 Ekim 2023 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

SON DAKİKA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Ekim 2023 Çarşamba || Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

SON DAKİKA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Ekim 2023 Çarşamba || Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Kuruluş Osman özet

3 - Esra Erol'da

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