Giriş Tarihi: 13.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 08:00

Son Dakika Reyting Sonuçları 12 Aralık Salı: MasterChef, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı merak ediliyor. Salı akşamı MasterChef, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aile dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmalarına başladı. MasterChef, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi açıklanıyor! Peki, 12 Aralık 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…