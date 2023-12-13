Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son Dakika Reyting Sonuçları 12 Aralık Salı: MasterChef, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 08:00

Son Dakika Reyting Sonuçları 12 Aralık Salı: MasterChef, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı merak ediliyor. Salı akşamı MasterChef, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aile dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmalarına başladı. MasterChef, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi açıklanıyor! Peki, 12 Aralık 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 12 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 12 Aralık Salı günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam MasterChef, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazamve Aile yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Sabah saatleri itibarıyla izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile belli oluyor. İşte, 12 Aralık 2023 Salı reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

Dünün reyting sonuçları 12 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

12 ARALIK 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 12 Aralık 2023 Salı reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünün reyting sonuçları 12 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

12 ARALIK 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

12 Aralık 2023 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 12 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Aralık 2023 Salı akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 12 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

TOTAL

1 - Esra Erol'da

2 - Ben Bu Cihana Sığmazam

SON DAKİKA