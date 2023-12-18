Dünün reyting sonuçları 17 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı? sorusu yanıt arıyor. Pazar akşamı MasterChef, Altın Kafes, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. Dünün reyting birincisi MasterChef, Altın Kafes, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları sıralaması ile ortaya çıkıyor. Peki, 17 Aralık 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…