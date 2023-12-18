Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Dünün reyting sonuçları 17 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:05

Dünün reyting sonuçları 17 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı? sorusu yanıt arıyor. Pazar akşamı MasterChef, Altın Kafes, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. Dünün reyting birincisi MasterChef, Altın Kafes, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları sıralaması ile ortaya çıkıyor. Peki, 17 Aralık 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 17 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu merak ediliyor. 17 Aralık Pazar günü ekranlara gelen dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için mücadele etti. Dün akşam MasterChef, Altın Kafes, Teşkilat ve Yargı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabah saatleri itibarıyla seyirciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile belli oluyor. İşte, 17 Aralık 2023 Pazar reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

Dünün reyting sonuçları 17 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

17 ARALIK 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 17 Aralık 2023 Pazar reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünün reyting sonuçları 17 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

17 ARALIK 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

17 Aralık 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 17 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Aralık 2023 Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 17 Aralık 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

TOTAL

1 - Teşkilat

2 - Yargı

SON DAKİKA