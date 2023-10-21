Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
09:30
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Nereye Gidiyorsun Aida?, MasterChef All Star gecenin reyting birincisi kim oldu?
20 Ekim dün akşam yayınlanan diziler arasında reyting sonuçları merak ediliyor. Milli yas nedeniyle dün akşam birçok dizi son dakika yeni bölüm yayınlamayacağını duyururken Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Bu noktada ise reyting sonuçlarında ne olduğu merak ediliyor. Peki, 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntıları...