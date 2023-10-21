DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Nereye Gidiyorsun Aida?, MasterChef All Star gecenin reyting birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen dizilerinden Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ve Ateş kuşları gibi birçok dizi dün akşam Milli yas nedeniye yayınlanmadı. Bu noktada ise reyting sonuçlarnda nasıl bir dalgalanma olacak merak ediliyor. "Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle dün gece reyting sıralamasında kaçıncı oldu" sorusu yanıt arıyor. Peki, dünün reyting sonuçları aççıklandı mı?