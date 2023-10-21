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Haberler Fotohaber DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Nereye Gidiyorsun Aida?, MasterChef All Star gecenin reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:30

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Nereye Gidiyorsun Aida?, MasterChef All Star gecenin reyting birincisi kim oldu?

20 Ekim dün akşam yayınlanan diziler arasında reyting sonuçları merak ediliyor. Milli yas nedeniyle dün akşam birçok dizi son dakika yeni bölüm yayınlamayacağını duyururken Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Bu noktada ise reyting sonuçlarında ne olduğu merak ediliyor. Peki, 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntıları...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranların sevilen dizilerinden Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ve Ateş kuşları gibi birçok dizi dün akşam Milli yas nedeniye yayınlanmadı. Bu noktada ise reyting sonuçlarnda nasıl bir dalgalanma olacak merak ediliyor. "Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle dün gece reyting sıralamasında kaçıncı oldu" sorusu yanıt arıyor. Peki, dünün reyting sonuçları aççıklandı mı?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

20 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting ssonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

GEÇEN HAFTANIN (13 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

13 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti, 3.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star" yer aldı.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI || 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?
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