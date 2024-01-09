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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 8 Ocak 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:27

Reyting sonuçları 8 Ocak 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer ve Safir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosunu merak ediyor. Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi açıklanıyor. Peki, 8 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Reyting sonuçları 8 Ocak 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor. 8 Ocak Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer ve Safir yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler ise sabah saatleri itibarıyla ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 8 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

Reyting sonuçları 8 Ocak 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

8 OCAK 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 8 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 8 Ocak 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

8 OCAK 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 8 Ocak 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

1 Ocak 2024 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 8 Ocak 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Survivor All Star 2024

2 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

3 - Esra Erol'da

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