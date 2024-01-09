Reyting sonuçları 8 Ocak 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:27
Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer ve Safir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosunu merak ediyor. Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi açıklanıyor. Peki, 8 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…