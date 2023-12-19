DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023

Giriş Tarihi: 19.12.2023 07:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
07:48
Dünün reyting sonuçları merak ediliyor. haftanın ilk gününde ekrana gelen dizi, film ve yarışmalar arasından hangi yapım birinci oldu diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dün yayın hayatına yeni başlayan dizinin reyring sonucu da merak edilenler arasında yerini aldı. Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar ve MasterChef All Star gibi yapımlar dün akşam ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, sonuçlar!