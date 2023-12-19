DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023

Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 18 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 18 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...