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Haberler Fotohaber DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023
Giriş Tarihi: 19.12.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 07:48

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023

Dünün reyting sonuçları merak ediliyor. haftanın ilk gününde ekrana gelen dizi, film ve yarışmalar arasından hangi yapım birinci oldu diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dün yayın hayatına yeni başlayan dizinin reyring sonucu da merak edilenler arasında yerini aldı. Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar ve MasterChef All Star gibi yapımlar dün akşam ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, sonuçlar!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023

Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 18 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 18 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023

REYTİNG SONUÇLARI 18 ARALIK AÇIKLANDI MI?

18 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Safir dizisi yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 ARALIK 2023
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