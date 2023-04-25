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Haberler Fotohaber Hülya Avşar bayramda da siyah sahne şıklığı ile büyüledi! Yeni imajı çok beğenilen Hülya Avşar transparan dekoltesi le mest etti!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 12:28

Hülya Avşar bayramda da siyah sahne şıklığı ile büyüledi! Yeni imajı çok beğenilen Hülya Avşar transparan dekoltesi le mest etti!

Yılların güzelliğinden hiçbir şey eksiltemediği isimlerden olan olan Hülya Avşar siyah elbisesi ile adeta kuğu gibi süzüldü! 59 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda imaj tazelemişti. Yeni bir yarışma programında jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar kısacık kestirdiği saçlarıyla hayranlarından tam not almıştı. Hülya Avşar bayramda da kulakların pasını silerken siyah şıklığıyla dinleyicisini mest etti. İşte Hülya Avşar'ın transparan dekolteli siyah şıklığı...

Hülya Avşar bayramda da siyah sahne şıklığı ile büyüledi! Yeni imajı çok beğenilen Hülya Avşar transparan dekoltesi le mest etti!

Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yine sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Hülya Avşar bayramda da siyah sahne şıklığı ile büyüledi! Yeni imajı çok beğenilen Hülya Avşar transparan dekoltesi le mest etti!

59 yaşındaki Avşar Kızı güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Hülya Avşar, bayramda da sahnedeydi...

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Hülya Avşar bayramda da siyah sahne şıklığı ile büyüledi! Yeni imajı çok beğenilen Hülya Avşar transparan dekoltesi le mest etti!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor.

Hülya Avşar bayramda da siyah sahne şıklığı ile büyüledi! Yeni imajı çok beğenilen Hülya Avşar transparan dekoltesi le mest etti!

Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu.

Hülya Avşar bayramda da siyah sahne şıklığı ile büyüledi! Yeni imajı çok beğenilen Hülya Avşar transparan dekoltesi le mest etti!

Uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkıları ve klipleriyle adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın magazinde yer almadığı gün neredeyse yok.

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