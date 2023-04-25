Hülya Avşar bayramda da siyah sahne şıklığı ile büyüledi! Yeni imajı çok beğenilen Hülya Avşar transparan dekoltesi le mest etti!

Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
12:28
Yılların güzelliğinden hiçbir şey eksiltemediği isimlerden olan olan Hülya Avşar siyah elbisesi ile adeta kuğu gibi süzüldü! 59 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda imaj tazelemişti. Yeni bir yarışma programında jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar kısacık kestirdiği saçlarıyla hayranlarından tam not almıştı. Hülya Avşar bayramda da kulakların pasını silerken siyah şıklığıyla dinleyicisini mest etti. İşte Hülya Avşar'ın transparan dekolteli siyah şıklığı...