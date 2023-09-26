Giriş Tarihi: 26.09.2023 15:54
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
15:40
Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?
Müjdemi İsterim filmi oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında ilk defa izleyicisi karşısında olacak. 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Müjdemi İsterim konusu nedir, göl evi nerede soruları yanıt arıyor. Komedi türündeki yerli yapım Bulut ve Müjde'nin hikayesine odaklanıyor. İzleyenler ekran başında yerini alıyor. Peki, Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, orman evi nerede? İşte, filme dair merak edilenler…