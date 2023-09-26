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Haberler Fotohaber Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?
Giriş Tarihi: 26.09.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 15:40

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?

Müjdemi İsterim filmi oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında ilk defa izleyicisi karşısında olacak. 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Müjdemi İsterim konusu nedir, göl evi nerede soruları yanıt arıyor. Komedi türündeki yerli yapım Bulut ve Müjde'nin hikayesine odaklanıyor. İzleyenler ekran başında yerini alıyor. Peki, Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, orman evi nerede? İşte, filme dair merak edilenler…

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?

Müjdemi İsterim filmi konusu ile kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesine odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda popüler birçok isim yer alıyor. Türk komedi filmini izleyenler ''Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki göl evi nerede'' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Müjdemi İsterim oyuncuları...

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?

MÜJDEMİ İSTERİM KONUSU

Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder.

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Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?

Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?

MÜJDEMİ İSTERİM OYUNCULARI

Ahmet Kural

Ecem Erkek

Mehmet Özgür

İlker Aksum

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Hakan Bilgin

Lale Başar

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Müjdemi İsterim İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi. Filmin farklı mekanları için başka semtler de tercih edildi.