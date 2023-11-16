REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...

Reyting sonuçları, diziseverler tarafından merak ediliyor. Yakından dizileri takip eden kişiler, reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu sorguluyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve yarışmalar arasında hangisinin daha çok izlendiği reyting sonuçlarıyla belli oluyor. Peki, 15 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...