Giriş Tarihi: 16.11.2023 08:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
08:05
REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...
Reyting sonuçları merak konusu oldu. 15 Kasım Çarşamba günü Dilek Taşı, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman, MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Tarzan Rıfkı ve En büyük Şaban gibi yapımlar ekranlarda izlendi. En çok izlenerek reyting birincisi hangi yapım oldu ? İşte, 15 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...