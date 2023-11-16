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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 08:05

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 15 Kasım Çarşamba günü Dilek Taşı, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman, MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Tarzan Rıfkı ve En büyük Şaban gibi yapımlar ekranlarda izlendi. En çok izlenerek reyting birincisi hangi yapım oldu ? İşte, 15 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...

Reyting sonuçları, diziseverler tarafından merak ediliyor. Yakından dizileri takip eden kişiler, reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu sorguluyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve yarışmalar arasında hangisinin daha çok izlendiği reyting sonuçlarıyla belli oluyor. Peki, 15 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM AÇIKLANDI MI?

15 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Açıklanamsı halinde haberimize ekleyeceğiz.

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REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

8 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada Fox TV'de yayınlanan "Şahane Hayat", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...

AB'de ise 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada Atv'de yayınlanan "Kuruluş Osman", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Dilek Taşı,Kuruluş Osman, MasterChef...
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