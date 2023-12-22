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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 08:19

REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

21 Aralık reyting sonuçları araştırması başladı. Dün televizyonda Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef gibi yapımlar birincilik mücadelesi için yarıştı. Yayın hayatına yeni başlayan Arak dizisinin reyting sıralamasndaki yeri merak ediliyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? İşte, 21 Aralık reyting sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

Diziseverler tarafından reyting sonuçlarım merak ediliyor. Her gün yayınlanan sıralamaya yeni başlayan dizi Arak da dahil oldu. Dün akşam yayınlanan Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef gibi yapımlardan gecenin birincisi hangisi oldu? İşte, 21 Aralık reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

21 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN (14 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

14 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 2. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da", 3.sırada Star TV'de ekrana gelen "Sakla Beni" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak", 2.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
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