Giriş Tarihi: 22.12.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
08:19
REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
21 Aralık reyting sonuçları araştırması başladı. Dün televizyonda Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef gibi yapımlar birincilik mücadelesi için yarıştı. Yayın hayatına yeni başlayan Arak dizisinin reyting sıralamasndaki yeri merak ediliyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? İşte, 21 Aralık reyting sıralaması...