REYTİNG SONUÇLARI 21 Aralık 2023 | 🎥 Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

Diziseverler tarafından reyting sonuçlarım merak ediliyor. Her gün yayınlanan sıralamaya yeni başlayan dizi Arak da dahil oldu. Dün akşam yayınlanan Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef gibi yapımlardan gecenin birincisi hangisi oldu? İşte, 21 Aralık reyting sonuçları!