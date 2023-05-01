Reyting sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:43

30 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kıyasıya yarıştı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize tekrar bölümü, Show TV'de Güzel Günler, TRT 1'de Teşkilat, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci olurken gözler dünün reyting sonuçlarına çevrildi. Peki, 30 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi…