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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:43

Reyting sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster...

30 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kıyasıya yarıştı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize tekrar bölümü, Show TV'de Güzel Günler, TRT 1'de Teşkilat, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci olurken gözler dünün reyting sonuçlarına çevrildi. Peki, 30 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster...

Dünün reyting sonuçları birincisi için sorgulamalar başlandı. 30 Nisan 2023 Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Yüz Yıllık Mucize tekrar bölüm, Güzel Günler, Teşkilat, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Günün reyting birincisi olmak için kapışan dizi ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalar başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 30 Nisan Pazar reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster...

30 NİSAN 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 30 Nisan Pazar reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster...

30 NİSAN 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

30 Nisan Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

23 Nisan 2023 Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster...

TOTAL

1 - Teşkilat

2 - Survivor

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