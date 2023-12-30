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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 28 Aralık Perşembe listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:40

Reyting sonuçları 28 Aralık Perşembe listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu sabahın ilk ışıklarıyla beraber yanıt aramaya başladı. 28 Aralık 2023 Perşembe akşamı MasterChef Türkiye All Star, Sakla Beni, Aldatmak, Arka Sokaklar, Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlar ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım izleyiciler tarafından merak edildi. Bu kapsamda gecenin birincisi olmak için yarışan yapımların reyting sonuçları sorgulanmaya başladı. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 28 Aralık Perşembe reyting sonuçları

28 Aralık Reyting Sonuçları AÇIKLANDI! Arka Sokaklar, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, Aldatmak reyting sonuçları birincisi kim oldu?

28 Aralık Perşembe reyting sonuçları dizi severler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yapımlar arasında hangisinin reyting birincisi merak ediliyor. 28 Aralık Perşembe günü kanalların akşam kuşağında MasterChef Türkiye All Star, Sakla Beni, Aldatmak, Arka Sokaklar, Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlar yer aldı. Şimdi medya gündemini yakından takip edenler, bu yapımların Total ve AB reyting sıralaması araştırmasına çıkmış durumda. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 28 Aralık 2023 Perşembe dünün reyting sonuçları sıralaması…

28 Aralık Reyting Sonuçları AÇIKLANDI! Arka Sokaklar, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, Aldatmak reyting sonuçları birincisi kim oldu?

28 ARALIK 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 28 Aralık 2023 Perşembe reyting sonuçları şöyle;

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28 Aralık Reyting Sonuçları AÇIKLANDI! Arka Sokaklar, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, Aldatmak reyting sonuçları birincisi kim oldu?

28 ARALIK 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

28 Aralık 2023 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Sakla Beni yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

28 Aralık Reyting Sonuçları AÇIKLANDI! Arka Sokaklar, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, Aldatmak reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

15 Aralık 2023 Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

28 Aralık Reyting Sonuçları AÇIKLANDI! Arka Sokaklar, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, Aldatmak reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Esra Erol'da

2 - Hudutsuz Sevda

3 - Müge Anlı Tatlı Sert

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