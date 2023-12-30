Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:40
Reyting sonuçları 28 Aralık Perşembe listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu sabahın ilk ışıklarıyla beraber yanıt aramaya başladı. 28 Aralık 2023 Perşembe akşamı MasterChef Türkiye All Star, Sakla Beni, Aldatmak, Arka Sokaklar, Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlar ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım izleyiciler tarafından merak edildi. Bu kapsamda gecenin birincisi olmak için yarışan yapımların reyting sonuçları sorgulanmaya başladı. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 28 Aralık Perşembe reyting sonuçları…