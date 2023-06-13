Hollanda Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FIVB 2023 Milletler Ligi Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi Antalya etabı sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk haftasında Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı ise 3-0 mağlup eden yenen Filenin Sultanları, dördüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, ligin ikinci haftası ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Hollanda Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar şöyle;