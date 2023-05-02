Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:35

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR || Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları ile 2 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, kaç maç kaldı?

Süper Lig kalan maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte şampiyonluk yarışı daha da kızışmış durumda. Süper Lig puan durumu üzerinden bakıldığında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 3 puanlık fark var. Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları sonucu şampiyon belirli olacak. Takımlar maçlarını kazanmaya devam ederse şampiyonluğu 11 Haziran günü oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ile belli olacak. İşte Süper Lig kalan maçları ve diğer detaylar