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Haberler Fotohaber SÜPER LİG KALAN MAÇLAR || Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları ile 2 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, kaç maç kaldı?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:35

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR || Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları ile 2 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, kaç maç kaldı?

Süper Lig kalan maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte şampiyonluk yarışı daha da kızışmış durumda. Süper Lig puan durumu üzerinden bakıldığında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 3 puanlık fark var. Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları sonucu şampiyon belirli olacak. Takımlar maçlarını kazanmaya devam ederse şampiyonluğu 11 Haziran günü oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ile belli olacak. İşte Süper Lig kalan maçları ve diğer detaylar

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR || Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları ile 2 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, kaç maç kaldı?

Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar, sporseverler tarafından araştırılmakta. Yaşanan iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası ligler belirli bir süreliğine ertelenmesi sonucu Süper Lig 18 Haziran'da sona erecek. Bu noktada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları şampiyonluğu belli olacak. İşte detaylar

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR || Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları ile 2 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, kaç maç kaldı?

SÜPER LİG FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR

7 Mayıs Giresunspor – Fenerbahçe

18 Mayıs Fenerbahçe Trabzonspor

4 Haziran Fenerbahçe Antalyaspor

11 Haziran Galatasaray Fenerbahçe

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SÜPER LİG KALAN MAÇLAR || Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları ile 2 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, kaç maç kaldı?

SÜPER LİG BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR

6 Mayıs Antalyaspor Beşiktaş

21 Mayıs Adana Demirspor Beşiktaş

11 Haziran Kasımpaşa Beşiktaş

18 Haziran Beşiktaş Konyaspor

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR || Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları ile 2 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, kaç maç kaldı?

SÜPER LİG GALATASARAY KALAN MAÇLAR

8 Mayıs Galatasaray Başakşehir

16 Mayıs İstanbulspor Galatasaray

20 Mayıs Galatasaray Sivasspor

4 Haziran Ankaragücü Galatasaray

11 Haziran Galatasaray Fenerbahçe

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR || Fenerbahçe – Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları ile 2 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, kaç maç kaldı?

2 MAYIS 2023 SÜPER LİG PUAN DURUMU

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