1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya üzerinde pek çok ülkede bugün kutlanacak. Resmi tatil olarak değerlendirilen İşçi Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapan kişiler, işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarına başladı. 1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı 2023 yılı için yanıt arıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yöneltiliyor. Özellikle halka arz işlemleri ile ilgilenen yatırımcılar sorgulamalarına başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bugün borsa açık mı, tatil mi, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, cevaplar…