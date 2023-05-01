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Haberler Fotohaber 1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:51

1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya üzerinde pek çok ülkede bugün kutlanacak. Resmi tatil olarak değerlendirilen İşçi Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapan kişiler, işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarına başladı. 1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı 2023 yılı için yanıt arıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yöneltiliyor. Özellikle halka arz işlemleri ile ilgilenen yatırımcılar sorgulamalarına başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bugün borsa açık mı, tatil mi, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, cevaplar…

1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı, saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen Emek ve Dayanışma Günü yani 1 Mayıs İşçi Bayramı için hisse sahipleri ve yatırımcılar sorgulamalara başladı. Bugün borsa açık mı, kapalı mı, işlem yapılıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul çalışma saatleri kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile belli oldu. Peki, 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayram'ında bugün borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 MAYIS 2023 PAZARTESİ BORSA ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Buna göre, 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü Borsa İstanbul hizmet vermeyecek. Bu tarihte borsada işlem yapılamayacak.

1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, 2 Mayıs 2023 Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

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