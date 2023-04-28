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Haberler Fotohaber 1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, tatil mi, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:32

1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, tatil mi, ne zaman açılacak?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı Pazartesi günü kutlanacak. Resmi tatillerde Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılmaya başladı. 1 Mayıs borsa açık mı 2023 yılı için gündemdeki yerini aldı. Piyasa gündemini takip eden ve işlem yapanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs Borsa İstanbul açık mı kapalı mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor soruları ile araştırılıyor. Yatırım yapacaklar anlık takibi sürdürüyor. Peki, 1 Mayıs borsa açık mı 2023? İşte, merak edilenler…

1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, tatil mi, ne zaman açılacak?

1 Mayıs'ta borsa kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde tatil olabilen piyasada yatırımcıların araştırmaları sürüyor. İşçi Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışma saatleri şimdiden araştırılmaya başladı. 1 Mayıs borsa açık mı 2023 sorusu yanıt arıyor. Özellikle hisselerinin durumlarını kontrol eden yatırımcılar şimdiden önlemlerini alıyor. Peki, 1 Mayıs Borsa İstanbul açık mı kapalı mı, tatil mi? İşte, detaylar…

1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, tatil mi, ne zaman açılacak?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, tatil mi, ne zaman açılacak?

1 MAYIS PAZARTESİ BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla Resmi tatil sayıldığından Borsa İstanbul açık olmayacak.

Bu tarihte borsada işlem yapılamayacak.

1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, tatil mi, ne zaman açılacak?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa, 2 Mayıs 2023 Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, tatil mi, ne zaman açılacak?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023

1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı

20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı

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