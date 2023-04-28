Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:32

1 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, tatil mi, ne zaman açılacak?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı Pazartesi günü kutlanacak. Resmi tatillerde Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılmaya başladı. 1 Mayıs borsa açık mı 2023 yılı için gündemdeki yerini aldı. Piyasa gündemini takip eden ve işlem yapanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs Borsa İstanbul açık mı kapalı mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor soruları ile araştırılıyor. Yatırım yapacaklar anlık takibi sürdürüyor. Peki, 1 Mayıs borsa açık mı 2023? İşte, merak edilenler…