Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 13:06

1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Pazartesi günü kutlanacak. Resmi tatil öncesi kargoların çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Mayıs kargo açık mı 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Paket alacaklar veya paket göndermek isteyen kişiler araştırmalarına hız kazandırdı. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili firmaların açıklamaları takip ediliyor. Peki, 1 Mayıs kargolar tatil mi, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapacak mı? İşte, merak edilenler…

1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 Mayıs'ta kargolar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Genelde resmi tatil günlerinde kargo firmaları hizmet vermiyor. Bu nedenle paket bekleyen veya gönderecek olanlar araştırmalarını sürüyor. İşçi Bayramı'nda PTT ve kargoların çalışma saatleri şimdiden araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs kargolar açık mı 2023 sorusu yanıt arıyor. Gözler şirketlerden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 1 Mayıs kargolar tatil mi, çalışır mı, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapacak mı? İşte, detaylar…

1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras Kargo dağıtım yapacak mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 MAYIS PAZARTESİ KARGOLAR TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor.

1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 MAYIS'TA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor.

Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

SON DAKİKA