1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 MAYIS'TA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor.

Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.