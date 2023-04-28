1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Pazartesi günü kutlanacak. Resmi tatil öncesi kargoların çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Mayıs kargo açık mı 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Paket alacaklar veya paket göndermek isteyen kişiler araştırmalarına hız kazandırdı. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili firmaların açıklamaları takip ediliyor. Peki, 1 Mayıs kargolar tatil mi, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapacak mı? İşte, merak edilenler…