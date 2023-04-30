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Haberler Fotohaber 1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Yarın 1 Mayıs’ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar çalışacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 12:42

1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Yarın 1 Mayıs’ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar çalışacak?

1 Mayıs kargo çalışma saatleri online alışveriş yapan ve kargo gönderimi yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İnternetten sipariş verdiği ürünün gelmesini bekleyen ya da değişim, iade gibi işlemler için kargo şubelerine gitmek isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca PTT şubelerinde evrak gönderimi yapmak isteyenler de 1 Mayıs PTT çalışma saatleri hakkında güncel duyuruları takip ediyor. İşte yarın 1 Mayıs'ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar açık ve çalışacak sorularının yanıtı!

1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Yarın 1 Mayıs’ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar çalışacak?

Resmi tatil günleri arasında yer alan 1 Mayıs İşçi Bayramı; 1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı gibi sorularla araştırmalara konu oldu. Hafta sonu tatilinin ardından gelen 1 Mayıs dolayısıyla kamu kurumlarında ve özel sektörde 3 günlük tatil söz konusu. Hal böyle olunca, pazartesi günü kargo şubelerine gitmeyi planlayan vatandaşlar yarın 1 Mayıs'ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar çalışacak gibi sorularla araştırmaya koyuldu. Peki, 1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı? İşte yanıtı…

1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Yarın 1 Mayıs’ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar çalışacak?

1 MAYIS GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri ve kargolar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle yarın kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

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1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Yarın 1 Mayıs’ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar çalışacak?

1 MAYIS'TA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor.

Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

1 Mayıs'ta çalışmaya ara veren kargo firmalarında kargo alımları ve dağıtımları 2 Mayıs 2023 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Yarın 1 Mayıs’ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar çalışacak?

1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI, KAPALI MI, TATİL Mİ?

Resmi tatil olduğundan dolayı 1 Mayıs'ta PTT şubeleri kapalıdır ve çalışmamaktadır.

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