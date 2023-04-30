1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Yarın 1 Mayıs’ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar çalışacak?

Giriş Tarihi: 30.04.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 12:42

1 Mayıs kargo çalışma saatleri online alışveriş yapan ve kargo gönderimi yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İnternetten sipariş verdiği ürünün gelmesini bekleyen ya da değişim, iade gibi işlemler için kargo şubelerine gitmek isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca PTT şubelerinde evrak gönderimi yapmak isteyenler de 1 Mayıs PTT çalışma saatleri hakkında güncel duyuruları takip ediyor. İşte yarın 1 Mayıs'ta kargolar dağıtım yapacak mı, PTT şubeleri kaça kadar açık ve çalışacak sorularının yanıtı!