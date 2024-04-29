Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
14:35
1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Resmi tatil olarak değerlendirilecek bu özel için 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz özel günlerde ulaşımın bedava olması ardından gözler sıradaki tarihe ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere döndü. Peki; 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak?