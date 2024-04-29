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Haberler Fotohaber 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:35

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Resmi tatil olarak değerlendirilecek bu özel için 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz özel günlerde ulaşımın bedava olması ardından gözler sıradaki tarihe ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere döndü. Peki; 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak?

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu ile değerlendiriliyor. Resmi tatil günü plan yapanlar ulaşımdan bedava yararlanma ihtimallerini araştırıyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin ulaşımda duyuruları kontrol ediliyor. Peki; 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihte toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı yönünde resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz yıl aynı tarihte birçok şehirde ulaşım ücretsiz olarak hizmet verdi.

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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
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