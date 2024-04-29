1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs Çarşamba günü ulaşım; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihte toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı yönünde resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz yıl aynı tarihte birçok şehirde ulaşım ücretsiz olarak hizmet verdi.