1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:03

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan İşçi Bayramı resmi tatil olarak değerlendirilecek. 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Tatil gününde şehirde gezmek isteyenler, İETT açıklaması başta olmak üzere illerde araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı olacak soruları araştırılmaya devam ediyor. Ulaşımın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşte, cevaplar…