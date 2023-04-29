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Haberler Fotohaber 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:03

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan İşçi Bayramı resmi tatil olarak değerlendirilecek. 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Tatil gününde şehirde gezmek isteyenler, İETT açıklaması başta olmak üzere illerde araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı olacak soruları araştırılmaya devam ediyor. Ulaşımın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşte, cevaplar…

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

1 Mayıs 2023 Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatiller arasında değerlendirilen İşçi Bayramı çalışanlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ulaşımdaki karar sorgulanıyor. 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023 sorusu yanıt arıyor. Tatil gününde gezmek isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde ulaşım araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı olacak? İşte, detaylar…

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?


İETT'den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak. Ankara ve İzmir illeri için ise konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?
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