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Haberler Fotohaber 1 Mayıs hastaneler açık mı, devlet ve özel hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:22

1 Mayıs hastaneler açık mı, devlet ve özel hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

1 Mayıs hastaneler açık mı, kaça kadar açık sorusu sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitmek durumunda olan kişiler tarafından araştırılıyor.1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla pekçok resmi ve özel kurum o gün kapalı olacak. Sağlık kuruluşlarının da bu duruma dahil olup olmadığı merak edilirken, 1 Mayıs 2023 hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu soruları araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, bölgelerinde hizmet veren hastane, sağlık ocakları kaça kadar açık sorusunun cevabını merak ediyor. Peki 1 Mayıs hastaneler açık mı, acil servisler, sağlık ocakları tatil mi, sağlık ocağı kapalı mı? İşte merak edilenlerin yanıtı ve sağlık kuruluşlarının çalışma durumu!

1 Mayıs hastaneler açık mı, devlet ve özel hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

1 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı, doktorlar çalışıyor mu sorusu sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşlarına gitmek durumunda olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ta hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu, resmi tatil olması dolayısıyla sorgulanıyor.1 Mayıs hastaneler tatil mi, aile hekimleri ve doktorlar çalışacak mı, sağlık ocakları açık mı gibi sorular yanıt buldu. İşte konuya dair açıklamalar!

1 Mayıs hastaneler açık mı, devlet ve özel hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

HASTANELER 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Resmi tatiller, hastaneleri ve sağlık ocaklarını da kapsamaktadır.1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. 1 Mayıs tarihinde hastanelerin acil bölümleri vatandaşlara hizmet verebilmek için açık olacaktır. Resmi tatiller içerisinde yer alan 1 Mayıs 2023 pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle hastaneler kapalı olacak. Ancak kritik durumdaki hastalar için acil servisler açık olacak ve hizmet buradan sağlanacak.

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1 Mayıs hastaneler açık mı, devlet ve özel hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

SAĞLIK OCAKLARI 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Resmi tatilller Sağlık Ocaklarını da kapsadığı için 1 Mayıs 2023 pazartesi günü sağlık Ocakları kapalı olacaktır. 2 Mayıs salı gününden itibaren hizmet vermeye devam edecektir.

1 Mayıs hastaneler açık mı, devlet ve özel hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

ECZANELER 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Sağlık kurumlarına bağlı olarak resmi tatillerde eczaneler de kapalı olmakta. Ancak hastalar ihtiyaç duydukları ilaçları açık olan nöbetçi hastanelerden temin edebileceklerdir.

1 Mayıs hastaneler açık mı, devlet ve özel hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ


Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

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