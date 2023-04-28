Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:22

1 Mayıs hastaneler açık mı, devlet ve özel hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

1 Mayıs hastaneler açık mı, kaça kadar açık sorusu sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitmek durumunda olan kişiler tarafından araştırılıyor.1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla pekçok resmi ve özel kurum o gün kapalı olacak. Sağlık kuruluşlarının da bu duruma dahil olup olmadığı merak edilirken, 1 Mayıs 2023 hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu soruları araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, bölgelerinde hizmet veren hastane, sağlık ocakları kaça kadar açık sorusunun cevabını merak ediyor. Peki 1 Mayıs hastaneler açık mı, acil servisler, sağlık ocakları tatil mi, sağlık ocağı kapalı mı? İşte merak edilenlerin yanıtı ve sağlık kuruluşlarının çalışma durumu!