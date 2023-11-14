Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:44

1000 Yatırımlar Holding halka arz BAŞLADI! 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor. 1000 Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen 1000 Yatırımlar Holding talep toplama işlemleri başladı. 2 gün boyunca sürecek talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları yayınlanacak. 125 TL sabit fiyattan halka arz edilecek şirket 9 milyon 500 bin adet lot dağıtımı yapacak. Peki; 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var? 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri ne zaman? İşte, BINHO halka arz tarihleri ve merak edilen detaylar…