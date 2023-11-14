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Haberler Fotohaber 1000 Yatırımlar Holding halka arz BAŞLADI! 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:44

1000 Yatırımlar Holding halka arz BAŞLADI! 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor. 1000 Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen 1000 Yatırımlar Holding talep toplama işlemleri başladı. 2 gün boyunca sürecek talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları yayınlanacak. 125 TL sabit fiyattan halka arz edilecek şirket 9 milyon 500 bin adet lot dağıtımı yapacak. Peki; 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var? 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri ne zaman? İşte, BINHO halka arz tarihleri ve merak edilen detaylar…

1000 Yatırımlar Holding halka arz BAŞLADI! 1000 Yatırımlar Holding BINHO kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından 1000 Yatırımlar Holding halka arz talep toplama işlemleri bugün sabah saatleri itibariyle başladı. Halka arz büyüklüğü, açıklığı, fiyatı ve dağıtımı, hisse fiyatı gibi detaylar açıklık kazandı. Yıldız Pazar'da işlem görecek BINHO 9,5 milyon lot dağıtacak. Peki; 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var? 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri ne zaman? İşte 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. talep toplama tarihleri...

1000 Yatırımlar Holding halka arz BAŞLADI! 1000 Yatırımlar Holding BINHO kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ OLUYOR!

Bünyesinde BinBin, Meta Mobilite, Algoritma Yazılım, Altay Enerji, Go Sharing şirketlerinin bulunduğu 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arza çıkıyor. 9 milyon 500 bin lotla hisselerini dağıtacak şirket BINHO borsa kodu ile işlem görecek.

İşte detaylar:

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1000 Yatırımlar Holding halka arz BAŞLADI! 1000 Yatırımlar Holding BINHO kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?

1000 YATIRIMLAR HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 14-15 Kasım 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 9,500,000

Hisse Fiyatı: 125 TL

1000 Yatırımlar Holding halka arz BAŞLADI! 1000 Yatırımlar Holding BINHO kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?

Bist Kodu: BINHO

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 1,1 milyar TL

1000 Yatırımlar Holding halka arz BAŞLADI! 1000 Yatırımlar Holding BINHO kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, 1000 Yatırımlar Holding'in halka arz sonrası açıklık oranı %20,21 olacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,1 Milyar TL olması bekleniyor.

1000 Yatırımlar Holding 9,500,000 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak.

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