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Haberler Fotohaber 👰🤵🏻💍150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:55

👰🤵🏻💍150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

Evlenecek gençlere özel 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde evlenecek gençlerin bütçesine katı sağlayabilmek ve kurumuna hizmet etmek adına evlilik kredisi uygulaması hayata geçiriliyor. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek proje duyurulduğu ilk andan itibaren araştırılmaya başladı. Öncelikle deprem bölgesinde başlayacak bu uygulama için başvuru yapacak genç çiftler "Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?" sorularını cevabını arıyor. İşte detaylar…

👰🤵🏻💍150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

Evlilik yoluna girecek gençler için devletten destek geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Genç çiftleri desteklemek adına hayata geçirilecek bu fonun kurulması geçtiğimiz günlerde Resmî Gazetede yayımlanmıştı. Faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi için başvurular büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yeni uygulama için çalışmalar hızlandı. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için detaylar haberin devamında…

👰🤵🏻💍150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MÜJDEYİ VERDİ!

Evlilik Kredisi başvurularına ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Göktaş yaptığı açıklamada "Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam başvuru tarihi belli olacak.

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👰🤵🏻💍150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

150 BİN TL DESTEK KREDİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

👰🤵🏻💍150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

EVİLİLİK KREDİSİ GENEL ŞARTLAR

Şartlar kesin olmamakla birlikte açıklamalardan hareketle liste şöyle şekilleniyor:

2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl ödeme şartı, 0 faizle verilecek devlet desteğinde kredi miktarı her yıl artırılacak.

Pilot uygulama deprem bölgesinde olacak.

Yaş sınırının 18-27 olması bekleniyor.

Belirli suçlara karışmamış olmak ve gelir sınırı gibi şartların da gündemde olması bekleniyor.

👰🤵🏻💍150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ

Evlilik kredisi başvuruları tarihi hakkında henüz bir resmî açıklama gerçekleşmedi. Tarihler belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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