👰🤵🏻💍150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

Evlenecek gençlere özel 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde evlenecek gençlerin bütçesine katı sağlayabilmek ve kurumuna hizmet etmek adına evlilik kredisi uygulaması hayata geçiriliyor. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek proje duyurulduğu ilk andan itibaren araştırılmaya başladı. Öncelikle deprem bölgesinde başlayacak bu uygulama için başvuru yapacak genç çiftler "Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?" sorularını cevabını arıyor. İşte detaylar…