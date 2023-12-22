Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:02

150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ |Öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

Evlenecek çiftler için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Evleneceklere özel 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları belli oldu. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek proje aile kurumu yapısını her geçen gün daha da sağlamlaştırmak ve aynı zamanda gençlerin hayat kurma adımında onlara destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Kredi duyurulduğu ilk andan itibaren gündemde yerini aldın. Gençler "150.000 TL faizsiz evlilik kredisi öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?" sorularının cevaplarını merak ediyor.