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Haberler Fotohaber 150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ |Öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:02

150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ |Öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

Evlenecek çiftler için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Evleneceklere özel 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları belli oldu. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek proje aile kurumu yapısını her geçen gün daha da sağlamlaştırmak ve aynı zamanda gençlerin hayat kurma adımında onlara destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Kredi duyurulduğu ilk andan itibaren gündemde yerini aldın. Gençler "150.000 TL faizsiz evlilik kredisi öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?" sorularının cevaplarını merak ediyor.

150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ |Öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

Evlilik yolunda adımını atacak gençlere devletten destek geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Gençleri destekleyecek bu fonun kurulması kararı geçtiğimiz günlerde Resmî Gazetede yayımlanmıştı. Faizsiz 150.000 TL evlilik desteği başvurusunun e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Bu yeni uygulama için çalışmalar hızlandı. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için detaylar haberin devamında…

150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ |Öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

150 BİN EVLİLİK KREDİSİ BAŞLIYOR!

Evlilik Kredisi başvurularına ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Göktaş yaptığı açıklamada "Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam başvuru tarihi belli olacak.

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150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ |Öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ HAZIR!

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ |Öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." Diyerek yeni çalışmayı duyurdu.

150.000 TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ |Öncelikli illerde başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler, meclisten geçti mi?

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:

Yaş şartı 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak.

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