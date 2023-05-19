19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!

Bu yıl Cuma gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Bu noktada küçük ve büyük yatırımcı 19 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Küçük yatırımcının en çok rağbet ettiği yatırım alanları arasında yer alan Borsa İstanbul (BIST), hafta içi her gün çalışmakta. Peki, 19 Mayıs borsa tatil mi, çalışacak mı? İşte detaylar