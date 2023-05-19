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Haberler Fotohaber 19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:13

19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!

19 Mayıs borsa açık mı 2023 sorusu yanıt arıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul edilirken; Borsa İstanbul (BIST)'in resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı yeni borsaya giren yatırımcılar tarafından aratılmakta. Halka arz işlemleri son zamanlarda küçük ve büyük yatırımcının gözde limanı olurken, günü bugün borsa çalışıyor mu tatil mi sorusu yöneltiliyor. Şu an hali hazırda talep toplayan halka arz kalmazken, yeni arzlar beklenmekte. Peki, 19 Mayıs borsa kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri ve diğer detaylar

19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!

Bu yıl Cuma gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Bu noktada küçük ve büyük yatırımcı 19 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Küçük yatırımcının en çok rağbet ettiği yatırım alanları arasında yer alan Borsa İstanbul (BIST), hafta içi her gün çalışmakta. Peki, 19 Mayıs borsa tatil mi, çalışacak mı? İşte detaylar

19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!

BORSA RESMİ TATİLDE KAPALI MI?

Borsa İstanbul (BIST) resmi tatil günlerinde işlemlerine ara veriyor. Geçtiğimiz tatil gününde de kapalı olan borsa ile ilgili 19 Mayıs araştırmaları başladı.

19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!

19 MAYIS 2023 CUMA BORSA ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 19 Mayıs 2023 Cuma günü birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Buna göre, 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul da hizmet vermeyecek. Bu tarihte borsada işlem yapılamayacak.

19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

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