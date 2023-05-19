19 Mayıs borsa kapalı mı açık mı 2023? Bugün19 Mayıs Borsa İstanbul işlem görüyor mu, tatil mi? İşte resmi tatil günlerinde borsa çalışma saatleri 2023!

19 Mayıs borsa açık mı 2023 sorusu yanıt arıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul edilirken; Borsa İstanbul (BIST)'in resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı yeni borsaya giren yatırımcılar tarafından aratılmakta. Halka arz işlemleri son zamanlarda küçük ve büyük yatırımcının gözde limanı olurken, günü bugün borsa çalışıyor mu tatil mi sorusu yöneltiliyor. Şu an hali hazırda talep toplayan halka arz kalmazken, yeni arzlar beklenmekte. Peki, 19 Mayıs borsa kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri ve diğer detaylar