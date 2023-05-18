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Haberler Fotohaber 19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19 Mayıs 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:29

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19 Mayıs 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. İETT gibi ulaşım kurumlarında açıklamalar takip ediliyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak sayılan milli bayramda şehrin tadını çıkarmak isteyenler ulaşım bedava mı merak ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde araştırmalar başladı. 19 Mayıs 2023 toplu taşıma metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ücretsiz mi soruları yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, tüm merak edilenler…

19 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19 Mayıs 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

19 Mayıs 2023 Cuma günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatiller arasında değerlendirilen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için araştırmalar hız kazandı. 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Tatil gününde gezmek isteyenler ulaşımda kararları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak tüm illerde sorguluyor. Peki, 19 Mayıs metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı olacak? İşte, detaylar…

19 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19 Mayıs 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

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19 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19 Mayıs 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

19 MAYIS ULAŞIM BEDAVA MI?

Metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları özelinde bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatil 1 Mayıs günü vatandaşlar araçları ücretsiz olarak kullanmıştı.

İstanbul'da araçların ücretsiz olması durumunda bedava haktan ancak kişiselleştirilmiş karta sahip olanlar yararlanacak.

19 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19 Mayıs 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

MİNİBÜSLER BEDAVA MI?

Özel işletmelere bağlı çalışan minibüsler ücretsiz tarife içerisinde yer almıyor. Buna göre minibüsler ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.

19 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19 Mayıs 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?
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