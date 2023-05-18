Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:29

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19 Mayıs 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. İETT gibi ulaşım kurumlarında açıklamalar takip ediliyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak sayılan milli bayramda şehrin tadını çıkarmak isteyenler ulaşım bedava mı merak ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde araştırmalar başladı. 19 Mayıs 2023 toplu taşıma metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ücretsiz mi soruları yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, tüm merak edilenler…