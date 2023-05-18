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Haberler Fotohaber 19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:31

19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu bir şekilde kutlanacak. Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs resmi tatil ilan edildiği için bu günde pek çok kamu ve özel kuruluş kapalı olacak. Bu noktada milyonlarca kişi "19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri, poliklinikler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Çeşitli sağlık problemleri dolayısıyla hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar sağlık hastanelerin durumunu sorguluyor. Peki, 19 Mayıs aile hekimleri, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor, açık mı, kaça kadar açık? İşte, cevabı…

19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

Resmi tatil günlerinde pek çok özel ve kamu kurumunun kapalı olması sebebiyle sağlık sorunları dolayısıyla hastaneye gitmek zorunda olan vatandaşlar "19 Mayıs hastaneler, poliklinikler, aile hekimleri açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu" sorularına yanıt arıyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içi cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle özel ve kamuda işleri olan vatandaşlar çeşitli konularda sorgulamalar yapıyor. Peki, 19 Mayıs aile hekimleri, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor, açık mı, kaça kadar açık? İşte, merak edilenler…

19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için hastaneler de kapalı olacak. Yalnız Acil Servisler hizmet verecek.

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19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

19 MAYIS SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için hastaneler gibi aile hekimleri de kapalı olacak. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.

19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

19 MAYIS'TA SADECE ACİL SERVİSLER HİZMET VERECEK!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kabul olması sebebiyle bu gün pek çok, kamu ve özel kuruluş kapalı olacak. Bu noktoda hastaneler, aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı olacak. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.

Resmi tatil olması sebebiyle eczaneler de kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler hizmet vereceklertir. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.

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