19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:31
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
19:31
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu bir şekilde kutlanacak. Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs resmi tatil ilan edildiği için bu günde pek çok kamu ve özel kuruluş kapalı olacak. Bu noktada milyonlarca kişi "19 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri, poliklinikler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Çeşitli sağlık problemleri dolayısıyla hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar sağlık hastanelerin durumunu sorguluyor. Peki, 19 Mayıs aile hekimleri, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor, açık mı, kaça kadar açık? İşte, cevabı…