Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
11:55
2. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılmaya başlayacak? e Okul dijital karne notu görüntüleme ekranı ile takdir teşekkür belgesi sorgulama
2022-2023 MEB eğitim öğretim yılı bu Cuma 16 Haziran tarihi itibariyle sona eriyor. Bu noktada dönemin başımdan beri dirsek çürüten öğrenciler emeklerinin karşılığını karneler ile almaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bu Cuma günü yapılacak olan karne dağıtımında öğrenciler bir dönemlik uğraşlarının karşılığının değerlendirildiği belgeyi ellerine alacaklar. Takdir, teşekkür ve onur belgelerinin de sahiplerine verileceği karne günü ne zaman, saat kaçta verilecek soruları yanıt arıyor. Karne günü okula gitmeyenlerin daha sonra okuldan karnelerini alabilecek. Peki, 2. Dönem karneler saat kaçta verilecek, saat kaçta dağıtılmaya başlayacak? İşte, merak edilenler…