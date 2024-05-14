Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
16:26
20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrencilerin dikkatine! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkuyla karşılanıyor. Bu yıl Pazar gününe denk gelen 19 Mayıs sonrasında, 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı araştırılıyor. Öğretmen ve öğrencilerin gündeminde yer alan konu hakkında detaylar netleşiyor. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi? İşte, detaylar!