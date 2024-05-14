Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrencilerin dikkatine! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:26

20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrencilerin dikkatine! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkuyla karşılanıyor. Bu yıl Pazar gününe denk gelen 19 Mayıs sonrasında, 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı araştırılıyor. Öğretmen ve öğrencilerin gündeminde yer alan konu hakkında detaylar netleşiyor. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi? İşte, detaylar!

20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrencilerin dikkatine! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi?

2024 resmi tatiller takviminde yer alan 19 Mayıs bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle 19 Mayıs sonrası, 20 Mayıs Pazartesi tatil olacak mı, okullarda eğitim öğretim devam edecek mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı?

20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrencilerin dikkatine! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi?

19 MAYIS COŞKUYLA KARŞILANIYOR!

19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm!" düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan etmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrencilerin dikkatine! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi?

19 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrencilerin dikkatine! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi?

20 MAYIS OKULLAR TATİL MI?

20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.

20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrencilerin dikkatine! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi?

2024 RESMİ TATİLLER

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

SON DAKİKA