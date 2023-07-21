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Haberler Fotohaber 2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? MEB İlkokul kayıt başvurusu tarihleri belli oldu mu? Çocuğum hangi okula gidecek?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 16:12

2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? MEB İlkokul kayıt başvurusu tarihleri belli oldu mu? Çocuğum hangi okula gidecek?

İlkokul kayıt tarihleri MEB 2023-2024 yeni eğitim ve öğretim yılı için birçok velinin gündemindeki en önemli konuların başında geliyor. MEB e okul kayıt sorgulama ekranı ile ilkokul ve ortaokula devam edecek öğrencilerin hangi okulda olacakları bilgisi sunuluyor. Yeni eğitim öğretim yılında 2017 doğumlu çocuklar da birinci sınıfa kayıt yaptırabilecek. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor,1. Sınıf kaydı nasıl kayıt yapılır, kayıt için gerekli olan evraklar neler? İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri…

2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? MEB İlkokul kayıt başvurusu tarihleri belli oldu mu? Çocuğum hangi okula gidecek?

MEB takvimi ile 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılı ilkokul kayıt tarihleri belli oldu. Pek çok veli çocuğum hangi okula gidecek sorusuna yanıt arıyor. İlköğretim okulları adrese göre kayıt okulu sorgulama e-devlet ekranı ile ilkokul ve ortaokulda öğrencilerin hangi okulda olacakları paylaşılıyor. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilkokul öğrenci kayıt tarihleri…

2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? MEB İlkokul kayıt başvurusu tarihleri belli oldu mu? Çocuğum hangi okula gidecek?

İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

İLKOKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? MEB İlkokul kayıt başvurusu tarihleri belli oldu mu? Çocuğum hangi okula gidecek?

2017 DOĞUMLULAR KAYIT YAPTIRABİLECEK

İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacaktır.

2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? MEB İlkokul kayıt başvurusu tarihleri belli oldu mu? Çocuğum hangi okula gidecek?

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? MEB İlkokul kayıt başvurusu tarihleri belli oldu mu? Çocuğum hangi okula gidecek?
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