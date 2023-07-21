2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? MEB İlkokul kayıt başvurusu tarihleri belli oldu mu? Çocuğum hangi okula gidecek?

İlkokul kayıt tarihleri MEB 2023-2024 yeni eğitim ve öğretim yılı için birçok velinin gündemindeki en önemli konuların başında geliyor. MEB e okul kayıt sorgulama ekranı ile ilkokul ve ortaokula devam edecek öğrencilerin hangi okulda olacakları bilgisi sunuluyor. Yeni eğitim öğretim yılında 2017 doğumlu çocuklar da birinci sınıfa kayıt yaptırabilecek. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor,1. Sınıf kaydı nasıl kayıt yapılır, kayıt için gerekli olan evraklar neler? İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri…