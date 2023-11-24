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Haberler Fotohaber 2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 14:49

2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavlarının ardında sonuçlarını öğrenen öğlenciler final sınavı hazırlıklarına başladı. AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, bahar dönemi sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi sınav takvimiyle birlikte, AUZEF bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte 2024 AUZEF yarıyıl sonu bitirme sınavları tarihleri…

2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AUZEF bitirme (final) sınavı tarihleri araştırmaları başladı. 11-12 Kasım tarihlerinde tamamlanan AUZEF ara sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimi güncellendi. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte AUZEF sınav takvimi...

2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

2023 AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından açıklandı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları online olarak görüntülenebilecek.

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2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır.

2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir." denildi.

2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?
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