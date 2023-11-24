Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 14:49

2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavlarının ardında sonuçlarını öğrenen öğlenciler final sınavı hazırlıklarına başladı. AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, bahar dönemi sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi sınav takvimiyle birlikte, AUZEF bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte 2024 AUZEF yarıyıl sonu bitirme sınavları tarihleri…