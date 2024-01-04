2024 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM || Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 04.01.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
00:20
Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı? sorusu 25 yıllık ev hanımlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni yılın gelmesiyle Meclis yeni yıl arasına girmişti. Meclis mesaiye torba yasa ile başlayacak. 80 maddelik torba yasa teklifi arasında ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. TBMM'de evlilikte 25.yılını tamamlayan kadınların emekli olması görüşülüyor. Düzenleme ile ev hanımlarına emeklilik şartlarını taşıyanlar, başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçti mi?