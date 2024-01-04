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Haberler Fotohaber 2024 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM || Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 00:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 00:20

2024 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM || Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçiyor mu?

Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı? sorusu 25 yıllık ev hanımlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni yılın gelmesiyle Meclis yeni yıl arasına girmişti. Meclis mesaiye torba yasa ile başlayacak. 80 maddelik torba yasa teklifi arasında ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. TBMM'de evlilikte 25.yılını tamamlayan kadınların emekli olması görüşülüyor. Düzenleme ile ev hanımlarına emeklilik şartlarını taşıyanlar, başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçti mi?

2024 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM || Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçti mi?

Ev hanımlarına emeklilik son dakika torba yasa maddeleri ile Meclis'te yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim öncesi verilen vaatler arasında yer alan proje son aşamada. Ev hanımlarına prim desteği 2023 yılı için beklenen en önemli konular arasında. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

2024 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM || Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçti mi?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM!

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 80 maddelik torba yasa teklifi sunuldu. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

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2024 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM || Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçti mi?

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları şöyle aktarmıştı:

"Ev hanımlarının emeklilik imkânı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.

'Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

2024 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM || Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçti mi?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına emeklilik henüz çıkmadı. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2024 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM || Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak, meclisten geçti mi?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Hükümet yeni dönemde ev hanımlarının emekli olabilmeleri için onlara prim desteği vermeye hazırlanıyor. Ev hanımlarına emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalmak yer alıyor.

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

* 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan

* Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar

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