Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:58

26-27 Haziran bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı öncesinde birçok çalışma alanında olduğu gibi bankaların çalışma saatleri de araştırılıyor. Para çekmek ya da göndermek isteyenler 26-27 Haziran bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. EFT ve havale saatleri bireysel bankacılık işlemleri için araştırılıyor. İdari izinde, arefe günü ve bayramda bankalar açık mı çalışıyor mu gündemdeki yerini aldı. Bayram arefesinin yarım gün olup olmayacağı da gündemde. Peki, 26-27 Haziran bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? İşte, "Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı" sorusunun yanıtı!