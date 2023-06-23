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Haberler Fotohaber 26-27 Haziran bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:58

26-27 Haziran bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı öncesinde birçok çalışma alanında olduğu gibi bankaların çalışma saatleri de araştırılıyor. Para çekmek ya da göndermek isteyenler 26-27 Haziran bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. EFT ve havale saatleri bireysel bankacılık işlemleri için araştırılıyor. İdari izinde, arefe günü ve bayramda bankalar açık mı çalışıyor mu gündemdeki yerini aldı. Bayram arefesinin yarım gün olup olmayacağı da gündemde. Peki, 26-27 Haziran bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? İşte, "Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı" sorusunun yanıtı!

26-27 Haziran bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu?

Bayramda ve arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları yanıt arıyor. Yılın ikinci bayramı Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerine denk gelecek. Bayram arifesi ise Salı günü idrak edilecek. Pazartesi günü de idari izin olarak sayılacak. Tatil sürecinde bankacılık işlemleri bulunanlar idari izinle birlikte 26-27 Haziran bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü sorularına yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri özel ve kamu bankalarının resmi sitelerinde araştırılıyor. Peki, bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

26-27 Haziran bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu?

KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı Haziran sonunda idrak ediliyor.

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? soruları yanıt arıyor.

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26-27 Haziran bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu?

26 HAZİRAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

26 Haziran günü kamu çalışanları için idari izin sayılacağından özel bankaların çalışması bekleniyor. . Dolayısıyla Pazartesi günü özel sektör hizmet vermeye devam edecek.

Özel kurumlar bayram tatili dışında faaliyetlerini sürdürecek. Bu nedenle bankaların da Pazartesi günü açık olması bekleniyor.

26-27 Haziran bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu?

27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek. Yarım gün olarak değerlendirilen resmi tatilde bankaların öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor.

26-27 Haziran bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu?

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

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