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Haberler Fotohaber 28 MAYIS OY KULLANMA SAATİ | 2023 Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?”
Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:48

28 MAYIS OY KULLANMA SAATİ | 2023 Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?”

Milyonlar yeniden sandık başına gidiyor. İlk turda adayların salt çoğunluğu elde edememesiyle beraber 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. Tura kalındı. Bu kapsamda 28 Mayıs öncesi merak edilen bir konu da "Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarın oylarını kullanacak olan vatandaşlar oy kullanma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. İşte "Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?" sorularının yanıtı ve detaylar…

28 MAYIS OY KULLANMA SAATİ | 2023 Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?”

Oy kullanma saatleri, seçim öncesi merak ediliyor. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözler "Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?" sorularının yanıtında. Vatandaşlar oylarını kullanmadan konuyla ilgili araştırmalarına başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. İşte o detaylar.

28 MAYIS OY KULLANMA SAATİ | 2023 Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?”

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.

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28 MAYIS OY KULLANMA SAATİ | 2023 Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?”

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

28 MAYIS OY KULLANMA SAATİ | 2023 Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?”

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

28 MAYIS OY KULLANMA SAATİ | 2023 Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?”

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.

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