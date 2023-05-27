Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:48

28 MAYIS OY KULLANMA SAATİ | 2023 Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?”

Milyonlar yeniden sandık başına gidiyor. İlk turda adayların salt çoğunluğu elde edememesiyle beraber 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. Tura kalındı. Bu kapsamda 28 Mayıs öncesi merak edilen bir konu da "Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarın oylarını kullanacak olan vatandaşlar oy kullanma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. İşte "Seçimler ne zaman yapılacak, oy kullanma saatleri kaçta başlayıp bitiyor?" sorularının yanıtı ve detaylar…