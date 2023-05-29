Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:33

29 Mayıs bankalar açık mı? İstanbul’un Fethi 29 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

İstanbul'un fethinin 570. yılı yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tarihin seyrini değiştiren bu günde bankaların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Para çekmek ya da göndermek isteyenler EFT ve havale saatleri için arama motorlarına yönelmiş durumda. 29 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler araştırmalarına hız kazandırdı. İstanbul'un Fethi 29 Mayıs Pazartesi bugün bankalar kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 29 Mayıs'ta bankalar açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…