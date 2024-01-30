46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Bu kapsamda 1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuraları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız.

Vatandaşımız bir senedir önce çadırda sonra konteynerde epeyce sıkıntı çekti. İnşallah bu gördüğünüz daire, binalarda parkıyla, bahçesiyle, yoluyla kendilerine yakışır bir şehir yaşantısına kavuşacaklar. Kardeşlerimiz inşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarında, kalıcı konutlarda yaşamına devam edecek."