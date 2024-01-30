46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
16:40
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri sonrası binlerce ev yıkılmış, birçok ev de oturulamaz hale gelmişti. Kahramanmaraş'ta 46 bin deprem konutunun yapımı tamamlandı ve kura çekimi tarihi de belli oldu. Konu ile ilgili açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'ndan geldi. Karaloğlu, yaptığı açıklamada 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutun kura çekimi için hazır olduğunu belirtti. Peki; 46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı…