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Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 16:40

46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri sonrası binlerce ev yıkılmış, birçok ev de oturulamaz hale gelmişti. Kahramanmaraş'ta 46 bin deprem konutunun yapımı tamamlandı ve kura çekimi tarihi de belli oldu. Konu ile ilgili açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'ndan geldi. Karaloğlu, yaptığı açıklamada 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutun kura çekimi için hazır olduğunu belirtti. Peki; 46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı…

46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşların merakla beklediği müjde geldi. Deprem konutlarının inşaasında sona gelindi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yapımı tamamlanan 46 bin konutun kura çekimi için hazır olduğunu açıkladı. Şubat ayında yapılacak kura çekimi ile 46 bin deprem konutu sahibini bulacak. Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1, 3+1 isim listesi erişime açılacak. Peki, 46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI! KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

Kahramanmaraş deprem sonrası yıkılan konutların yerine yenisi yapılıyor. TOKİ tarafından yapımı süren deprem konutları teslim edilmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada depremlerin yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Karaloğlu, 6 Şubat tarihinin içinde olduğu haftada kaybedilen canlar için anma etkinlikleri düzenleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin hemen ardından 1 yılda konutların teslimine yönelik açıklamalarını anımsatan Karaloğlu, 46 bin konut için kura çekimi tarihini açıkladı.

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46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

46 BİN DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, kura tarihi ve saati ile ilgili olarak "1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız.'' dedi.

Buna göre, 46 bin deprem konutu kura çekimi 1 Şubat saat 16.00'da başlayacak. 6 Şubat 2024 tarihinden itibaren de anahtar teslimine başlanılacak.

46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Bu kapsamda 1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuraları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız.

Vatandaşımız bir senedir önce çadırda sonra konteynerde epeyce sıkıntı çekti. İnşallah bu gördüğünüz daire, binalarda parkıyla, bahçesiyle, yoluyla kendilerine yakışır bir şehir yaşantısına kavuşacaklar. Kardeşlerimiz inşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarında, kalıcı konutlarda yaşamına devam edecek."

46 bin deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

'YERİNDE BİR İNCELEME YAPIYORUZ'

Karaloğlu, deprem konutlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut eliyle yapılsa da bölgedeki tüm operasyonların AFAD üzerinden yürütüldüğüne işaret etti.

AFAD olarak kura çekiminden önce bölgeyi gezdiklerini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Hatay ve ilçelerini gezdik. Kahramanmaraş'a gelirken İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde kura çekeceğimiz konutlarda incelemelerde bulunduk. Bugünde Kahramanmaraş valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve bölge müdürlerimizle özellikle konut alanlarında devam eden alt yapıları yeniden gözden geçirdik. Sorunumuz varsa onların çözümüyle ilgili hep beraber çözüm üretmeye çalıştık. Şimdi de yerinde bir inceleme yapıyoruz. Biz vatandaşa anahtarı verip de buraya gönderdiğimizde vatandaşımız bir sorunla karşılaşmasın, gelsin huzur içerisinde burada yaşamına devam etsin diye bir gayretimiz var."

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