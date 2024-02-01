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Haberler Fotohaber 46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama! Deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 07:15

46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama! Deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından evleri yıkılan ya da hasar alan vatandaşlara yapılan deprem konutları heyecanla bekleniyordu. Depremin sene-i devriyesinde konut inşasında sona gelindi. Konutlarına kavuşmayı heyecanla bekleyen vatandaşlar kura çekimini araştırıyorlar. Yakın zaman içince kura çekimi yapılacak ardından da anahtarlar hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, 46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte deprem konutları kura sonuç sorgulama ekranı

46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama! Deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için devlet tarafından yapılan konutları sahiplerine kavuşmasına çok kısa bir süre kaldı. işte 46 bin deprem konutu kura çekimi hakkında ayrıntılar

46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama! Deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI! KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını, 6 Şubat'ta ise konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını bildirdi.

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46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama! Deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

46 BİN DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, kura tarihi ve saati ile ilgili olarak "1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız.'' dedi.

Kura çekimi bugün saat 16.00'da başlayacak.

46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama! Deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

6 ŞUBAT'TA ANAHTARLAR TESLİM!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin hemen ardından 1 yılda konutların teslimine yönelik açıklamalarını anımsatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuralları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız. Vatandaşımız bir senedir önce çadırda sonra konteynerde epeyce sıkıntı çekti. İnşallah bu gördüğünüz daire, binalarda parkıyla, bahçesiyle, yoluyla kendilerine yakışır bir şehir yaşantısına kavuşacaklar. Kardeşlerimiz inşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarında, kalıcı konutlarda yaşamına devam edecek."

46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama! Deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

AFAD olarak kura çekiminden önce bölgeyi gezdiklerini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Hatay ve ilçelerini gezdik. Kahramanmaraş'a gelirken İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde kura çekeceğimiz konutlarda incelemelerde bulunduk. Bugünde Kahramanmaraş valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve bölge müdürlerimizle özellikle konut alanlarında devam eden alt yapıları yeniden gözden geçirdik. Sorunumuz varsa onların çözümüyle ilgili hep beraber çözüm üretmeye çalıştık. Şimdi de yerinde bir inceleme yapıyoruz. Biz vatandaşa anahtarı verip de buraya gönderdiğimizde vatandaşımız bir sorunla karşılaşmasın, gelsin huzur içerisinde burada yaşamına devam etsin diye bir gayretimiz var."

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