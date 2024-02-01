46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama! Deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.02.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
07:15
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından evleri yıkılan ya da hasar alan vatandaşlara yapılan deprem konutları heyecanla bekleniyordu. Depremin sene-i devriyesinde konut inşasında sona gelindi. Konutlarına kavuşmayı heyecanla bekleyen vatandaşlar kura çekimini araştırıyorlar. Yakın zaman içince kura çekimi yapılacak ardından da anahtarlar hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, 46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte deprem konutları kura sonuç sorgulama ekranı