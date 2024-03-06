6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kırmızı ve mavi takım iletişim ödülü için mücadele etti. Kritik oyunda en başarılı mücadeleyi gösteren takım aileleri ile iletişim kuracak. Duygu yüklü bu oyunun kazananı ise milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, 6 Mart Survivor iletişim ödülü hangi takımın olacak? Survivor iletişim ödülünü hangi takım kim kazandı? İşte detaylar.