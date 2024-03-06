Giriş Tarihi: 06.03.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
22:14
6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....
Survivor 2024 son bölümü mavi ve kırmızı takımlar arasındaki iletişim ödülü mücadelesine sahne oldu. Ailelerinin hasretiyle yanıp tutuşan yarışmacılar bulundukları takımın bu ödülü alabilmesi adına zorlu parkurda tüm kozlarını ortaya koydu. Kırmızı ve mavi takımlar arasındaki mücadelenin kazananının hangi takım olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, iletişim ödülünü kim kazandı? İşte 6 Mart Survivor iletişim ödül oyununun detayları…