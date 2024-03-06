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Haberler Fotohaber 6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....
Giriş Tarihi: 06.03.2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 22:14

6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....

Survivor 2024 son bölümü mavi ve kırmızı takımlar arasındaki iletişim ödülü mücadelesine sahne oldu. Ailelerinin hasretiyle yanıp tutuşan yarışmacılar bulundukları takımın bu ödülü alabilmesi adına zorlu parkurda tüm kozlarını ortaya koydu. Kırmızı ve mavi takımlar arasındaki mücadelenin kazananının hangi takım olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, iletişim ödülünü kim kazandı? İşte 6 Mart Survivor iletişim ödül oyununun detayları…

6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kırmızı ve mavi takım iletişim ödülü için mücadele etti. Kritik oyunda en başarılı mücadeleyi gösteren takım aileleri ile iletişim kuracak. Duygu yüklü bu oyunun kazananı ise milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, 6 Mart Survivor iletişim ödülü hangi takımın olacak? Survivor iletişim ödülünü hangi takım kim kazandı? İşte detaylar.

6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve "Acun Medya" tarafından hazırlanan Türkiye 'nin sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Birincilik mücadelesi sürerken aylardır adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar aileleri ile iletişim kurabilmek için ter döktü.

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6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

6 Mart Çarşamba günü ekrana gelen Survivor 2024 All Star son bölümde iletişim ödülü oyunu oynandı. İletişim ödülü için mücadele eden kırmızı ve mavi takım parkurda adeta ter döktü. Kritik oyunda hedeflenen sayıya ilk erişen takım iletişim ödülünü kazandı.

6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....

SURVIVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
İletişim ödülünün hangi takımın olacağı ise kısa zamanda belli olacak.

6 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim ödülünü kazanan takım....
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