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Haberler Fotohaber 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:57

65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?

Asgari ücret ara zammı ile pek çok alana zam gelecek. Bu noktada asgari ücret zammı yaşlılık maaşı için büyük önem taşıyor. Herhangi bir SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı, yılda dört kez ödenir. Sosyal güvencesi olmayan kişilerin aldığı yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı yılbaşında asgari ücretin 8 bin 506 TL'ye çıkarılması akabinde 2022 yılında 1684 TL iken 2023'de 2 bin 604 TL olmuştu. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, temmuz zammı ile yaşlılık maaşı son durum…

65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?

65 yaş aylığı zam gelecek mi sorusu asgari ücret komisyonunun toplanmasının akabinde akıllara geldi. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile pek çok kaleme zam gelecek. 65 yaş aylığı ocak ayından itibaren 2 bin 604 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu noktada temmuz ara zammı ile yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak sorgulanıyor. 2022 yılında 1684 TL iken 2023'de 2 bin 604 TL ye çıkarılan yaşlılık maaşında son durum binlerce sosyal güvencesi olamayan kişiler tarafından sorgulanıyor. İşte, Yaşlılık maaşı temmuz zammı detayları…

65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, ZAMLANACAK MI?
65 yaş aylığı Ocak ayından itibaren 2 bin 604 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Asgari ücret zam oranının kesinlik kazanması ile 65 yaş aylığı artacak.

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65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?

65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı yeni asgari ücretle belli olacak. Mevcut 65 yaş aylığı yılbaşından beri 2604 lira olarak ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 65 yaş aylığı 3385 liraya, yüzde 40 zam gelirse 3645 liraya, yüzde 50 zam gelirse 3906 liraya yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret ara zammının ne kadar olacağı açıklandıktan sonra yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ücreti de belli olacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?

65 YAŞ AYLIĞI KAPSAMI
Herhangi bir SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı, yılda dört kez ödenir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında ödenen maaşların ilk ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla yapılırken sonraki ödemeler PTT tarafından yapılır.

65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI
65 yaş aylığı alabilmek için vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar:

- 65 yaş üstü olmak,

- T.C. vatandaşı olmak,

- Sosyal güvencesi olmamak ve bunu valilik ve kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak,

- Nafaka almıyor olmak,

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