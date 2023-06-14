Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
11:57
65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?
Asgari ücret ara zammı ile pek çok alana zam gelecek. Bu noktada asgari ücret zammı yaşlılık maaşı için büyük önem taşıyor. Herhangi bir SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı, yılda dört kez ödenir. Sosyal güvencesi olmayan kişilerin aldığı yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı yılbaşında asgari ücretin 8 bin 506 TL'ye çıkarılması akabinde 2022 yılında 1684 TL iken 2023'de 2 bin 604 TL olmuştu. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, temmuz zammı ile yaşlılık maaşı son durum…