65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI 2023 || 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı temmuz zammı olacak mı?

65 yaş aylığı zam gelecek mi sorusu asgari ücret komisyonunun toplanmasının akabinde akıllara geldi. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile pek çok kaleme zam gelecek. 65 yaş aylığı ocak ayından itibaren 2 bin 604 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu noktada temmuz ara zammı ile yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak sorgulanıyor. 2022 yılında 1684 TL iken 2023'de 2 bin 604 TL ye çıkarılan yaşlılık maaşında son durum binlerce sosyal güvencesi olamayan kişiler tarafından sorgulanıyor. İşte, Yaşlılık maaşı temmuz zammı detayları…