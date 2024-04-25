72 saatlik çile: Trenlerin kafa kafaya çarpıştığı Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda son durum!

METRO İSTANBUL 'TEMAS' DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çekmeköy metrosunda yaşanan arızayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır. Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılmaktadır. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanmaktadır.