Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
10:02
72 saatlik çile: Trenlerin kafa kafaya çarpıştığı Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum!
CHP'li İBB Belediyesi, 2019'a kadar tıkır tıkır çalışan toplu ulaşım sistemini kilitledi. Yanan metrobüs yolda kalan otobüs ve bozulan metro haberleri peş peşe geldi. Son olarak Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda pazartesi sabahı yaşanan arıza, bir türlü giderilemedi. Öncesinde 'teknik arıza' denilen durumun, iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşandığı tespit edildi. Vatandaşın ulaşım çilesi tam 72 saattir devam ederken Metro İstanbul'dan metro hattındaki son durum hakkında açıklama geldi.