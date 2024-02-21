8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Cüneyt Yüksel, açıklamasında "TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı olarak komisyon üyelerimizle 20 Şubat Salı günü toplanarak yargı paketini görüşeceğiz. 8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır." ifadelerine yer verdi.