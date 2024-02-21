8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
07:36
8. yargı paketi gündemde. TBMM ve Adalet Bakanlığı çerçevesinde kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmelere başlandı. Geçtiğimiz yıl sonunda da duyurulan haber sonrasında mahkumlar ve yakınlarının takip ettiği konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından açıklama gelmişti. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis'ten geçti mi? İşte, detaylar!