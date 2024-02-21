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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 07:36

8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

8. yargı paketi gündemde. TBMM ve Adalet Bakanlığı çerçevesinde kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmelere başlandı. Geçtiğimiz yıl sonunda da duyurulan haber sonrasında mahkumlar ve yakınlarının takip ettiği konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından açıklama gelmişti. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis'ten geçti mi? İşte, detaylar!

8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

TBMM ve Adalet Bakanlığı çerçevesinde af çıkacak mı sorusu yanıt arıyor8. yargı paketi ve maddeleri yakından takip ediliyor. 67 maddeden oluşan paketin maddeleri Meclis'ten geçti mi sorusu yanıt arıyor. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı? İşte, detaylar…

8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Yüksel, görüşmelere başlamadan önce yaptığı konuşmada, teklifin hak arama hürriyetinin daha da güçlendirilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, yargılamanın hızlandırılması, kişisel verilerin korunması konularında önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Teklifle, kanun yollarına başvuru sürelerine ilişkin düzenleme yapılacağını; adli para cezası miktarının yükseltileceğini aktaran Yüksel, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna yeni görevler de verileceğini dile getirdi.

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8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlanacağını bildirdi.

8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Cüneyt Yüksel, açıklamasında "TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı olarak komisyon üyelerimizle 20 Şubat Salı günü toplanarak yargı paketini görüşeceğiz. 8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır." ifadelerine yer verdi.

8. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE 2024 || 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

8. YARI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

Zengin, koruma tedbirlerine ilişkin tazminat istemlerine yönelik değişiklik yapıldığını aktararak, "Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. Maddesinde yapılacak bir değişiklikle konutu terk etmemek, bağımlılıklardan arınmak amacıyla hastanelerde tedavi altında bulundurmak için adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenler ilgili olarak yapılan işlemlerle ilgili tazminat talep etme imkanı olacak" şeklinde konuştu.

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