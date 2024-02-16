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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Gözler Meclis’e çevrildi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:06

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Gözler Meclis’e çevrildi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı?

Yargı paketi maddeleri ve içeriğiyle gündeme yerleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamalarla 0-6 yaş çocuğu olan kadınlar ya da engeli olan kişilerin denetimli serbestlik, baba ile çocuğun arasındaki soy bağının reddi davası gibi birçok konunun gündeme geleceği belirlendi. Yeni yargı paketi için en çok merak edilen konulardan birisi de "genel af çıkacak mı?" sorusu oldu. Yeni yargı paketine yönelik çalışmalar sürerken Bakan Tunç o tarihi işaret etti. Peki, 8.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne, genel af çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Gözler Meclis’e çevrildi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı?

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.

Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Gözler Meclis’e çevrildi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİNDE SON DURUM

Bakan Tunç TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "Hazırlıklar sürüyor, 70 maddelik teklif Meclis'e sunulacak. 7 tane yargı paketi Meclis'imizde yasalaştı. Şimdi 8'incisi yapıyoruz. Hiçbir suç yapanın yanına kar kalmayacak, caydırıcılık olacak." dedi.

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8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Gözler Meclis’e çevrildi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. 8. Yargı Paketi'ne ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM'de milletvekillerine sunulacağını bildirdi.

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür." dedi.

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Gözler Meclis’e çevrildi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ

24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.

Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.

1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.

Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Gözler Meclis’e çevrildi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı?

Meclis'te bütçe görüşmeleriyle ekonomiye yönelik birçok teklifin kabul edilmesinin ardından gözler 8. Yargı Paketi düzenlemelerine çevrildi. Özellikle Bakan Tunç'un yargı paketinin Meclis'e geleceği tarih için şubat sonunu işaret etmesiyle TBMM görüşmeleri bekleniyor. Birçok mahkûm ve mahkûm yakını da paketli birlikte genel af düzenlemesi getirilmesini bekliyor. Peki genel af çıkacak mı? İşte 8. Yargı paketi son durum

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