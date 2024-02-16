8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Gözler Meclis’e çevrildi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı?

Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:06
Yargı paketi maddeleri ve içeriğiyle gündeme yerleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamalarla 0-6 yaş çocuğu olan kadınlar ya da engeli olan kişilerin denetimli serbestlik, baba ile çocuğun arasındaki soy bağının reddi davası gibi birçok konunun gündeme geleceği belirlendi. Yeni yargı paketi için en çok merak edilen konulardan birisi de "genel af çıkacak mı?" sorusu oldu. Yeni yargı paketine yönelik çalışmalar sürerken Bakan Tunç o tarihi işaret etti. Peki, 8.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne, genel af çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar