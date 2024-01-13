Giriş Tarihi: 13.01.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
15:50
8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu? Bakan Yılmaz Tunç’tan cevap geldi!
Genel af son gelişmeler ile gündeme taşındı. Hazırlıkları devam eden 8. Yargı Paket ile yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus ele alınıyor. Çalışmaların Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğü Yeni Yargı Paketi içeriğinde mahkumlara genel af düzenlemesinin yer alıp almayacağına dair soruya Bakan Yılmaz Tunç'tan cevap geldi. Peki; 8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu?