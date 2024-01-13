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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu? Bakan Yılmaz Tunç’tan cevap geldi!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 15:50

8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu? Bakan Yılmaz Tunç’tan cevap geldi!

Genel af son gelişmeler ile gündeme taşındı. Hazırlıkları devam eden 8. Yargı Paket ile yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus ele alınıyor. Çalışmaların Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğü Yeni Yargı Paketi içeriğinde mahkumlara genel af düzenlemesinin yer alıp almayacağına dair soruya Bakan Yılmaz Tunç'tan cevap geldi. Peki; 8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu?

8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu? Bakan Yılmaz Tunç’tan cevap geldi!

Yeni yargı paketi hazırlıkları devam ediyor. İçerisinde yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus yer aldığı ceza infaz düzenlemesini de kapsayan paket için Bakan Tunç 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu açıklamasında bulunmuştu. Peki, 8. Yargı paketi ile mahkumlara genel af gelecek mi? Genel af çıktı mı, çıkacak mı? İşte, detaylar...

8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu? Bakan Yılmaz Tunç’tan cevap geldi!

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi'ne ilişkin detayları aktardı. Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Tunç, düzenlemelerin arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını dile getirdi.

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8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu? Bakan Yılmaz Tunç’tan cevap geldi!

Denetimli serbestlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. "ifadelerini kullandı.

8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu? Bakan Yılmaz Tunç’tan cevap geldi!

8. YARGI PAKETİ GELİYOR!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı'' için sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" çalışmanın yoğunluğu ifade edilmişti.

8. Yargı Paketi ile mahkumlara genel af geliyor mu? Bakan Yılmaz Tunç’tan cevap geldi!

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan genel af açıklaması geldi. Tunç, 8. yargı paketinde herhangi bir af ile ilgili hususun gündemde olmadığını dile getirdi.

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