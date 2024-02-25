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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 16:56

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

8. yargı paketi gündemde. TBMM ve Adalet Bakanlığı çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi maddelerin bulunduğu yeni paket yakından takip ediliyor. Peki, 8. Yargı paketi Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar…

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

8. yargı paketi ve maddeleri yakından takip ediliyor. Yaklaşık 70 maddeden oluşan paketin maddeleri Meclis'ten geçti mi sorusu yanıt arıyor. Son olarak konu hakkında konuşan Bakan, denetimli serbestlikte oransal düzenleme, temyiz sürelerine düzenleme ve Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma ortalaması konularına değindi. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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8. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ SON DURUM

Yargı Paketi yani Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 14 maddesi 21 Şubat günü TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmesinin ardından görüşmeler hala sürüyor.

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM'de kabul edilen düzenlemelerin 1 Haziran 2024 günü yürürlüğe gireceği belirtildi.

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu madde de kabul edildi. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacak.

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