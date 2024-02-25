8. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

Giriş Tarihi: 25.02.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
16:56
8. yargı paketi gündemde. TBMM ve Adalet Bakanlığı çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi maddelerin bulunduğu yeni paket yakından takip ediliyor. Peki, 8. Yargı paketi Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar…