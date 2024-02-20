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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi son dakika: Meclis adımında! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:58

8. Yargı Paketi son dakika: Meclis adımında! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis adımında. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmelerin 20 Şubat'ta başlayacağını açıklamıştı. Bu kapsamda yeni yargı paketi maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlük tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı? İşte son durum...

8. Yargı Paketi son dakika: Meclis adımında! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. yargı paketi son dakika gelişmeleri yeni haftaya girilmesiyle birlikte yakın takibe alındı. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yaklaşık 70 maddenin yer aldığı çalışmanın komisyondaki görüşmelerine başlanıyor. Bu noktada denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi düzenlemeleri içeren yeni paketin yasalaşacağı tarih ile ilgili araştırmalar yooğunlaştı. Mahkum ve yakınları ise genel af var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika: Meclis adımında! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ MECLİS'TE!

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

Bakan Yılmaz Tunç liderliğinde hazırlanan teklifte içerik ve kapsam hakkında detaylar mercek altında.

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8. Yargı Paketi son dakika: Meclis adımında! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin dün TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlattı.

Yüksel, 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlanacağını bildirdi.

8. Yargı Paketi son dakika: Meclis adımında! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

Adalet Bakanlığı ve milletvekilleri tarafından teklifin hazırlık sürecinde milletin hassasiyetlerinin en üst düzeyde dikkate alındığını vurgulayan Yüksel, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı olarak komisyon üyelerimizle 20 Şubat Salı günü toplanarak yargı paketini görüşeceğiz. 8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır."

8. Yargı Paketi son dakika: Meclis adımında! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ, MADDELERİ, KAPSAMI

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

"Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların."

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz ve İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgeleri olacak." ifadelerini kullanan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız, yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız."

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