8. Yargı Paketi son dakika: Meclis adımında! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. yargı paketi son dakika gelişmeleri yeni haftaya girilmesiyle birlikte yakın takibe alındı. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yaklaşık 70 maddenin yer aldığı çalışmanın komisyondaki görüşmelerine başlanıyor. Bu noktada denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi düzenlemeleri içeren yeni paketin yasalaşacağı tarih ile ilgili araştırmalar yooğunlaştı. Mahkum ve yakınları ise genel af var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?