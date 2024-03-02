Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
10:28
8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriğinde neler var?
8. yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yargı paketi hakkında son gelişmeler aktarılıyor. 43 maddelik teklifte emeklinin bayram ikramiyesinden, istinaf, temyiz başvuru, infaz düzenlemelerine, adli para cezası gibi birçok önemli konu yer alıyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek?