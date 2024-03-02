Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:28

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriğinde neler var?

8. yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yargı paketi hakkında son gelişmeler aktarılıyor. 43 maddelik teklifte emeklinin bayram ikramiyesinden, istinaf, temyiz başvuru, infaz düzenlemelerine, adli para cezası gibi birçok önemli konu yer alıyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek?

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriğinde neler var?

8. yargı paketi ve maddeleri ve içeriği yakından takip edilirken, Meclis'ten geçti mi sorusu yanıt arıyor. Son olarak konu hakkında konuşan Bakan, 43 maddelik torba kanun teklifi ile cezasızlık algısının ortadan kalkacağına değinmişti. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 8. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri…

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriğinde neler var?

8. YARGI PAKETİ SON DURUM

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yani 8. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulunda görüşüldü. 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Komisyonda kabul edilen 8. Yargı Paketi için TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler devam ediyor. Teklifin birinci bölümündeki 14 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, İcra ve İflas Kanunu'na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına yönelik sürede düzenleme yapılacak. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek, temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak.

Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütleri"ne ilişkin düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliğe uyumlu hale getirilecek.

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Teklifle, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Özgürlüğü bağlayıcı ceza sebebiyle kısıtlanma kurumu değiştirilerek, ceza infaz kurumunda bulunma hali doğrudan doğruya kısıtlama nedeni olmaktan çıkarılıyor. Ergin kişilerin fiil ehliyetinin bulunduğundan hareketle iradeleri ön plana çıkarılarak kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün kısıtlanması esas olarak kendi isteğine bırakılırken, toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı bakımından hükümlünün kısıtlanması, kişiliğinin veya mal varlığının korunması kriterine bağlanarak bu konuda vesayet makamına takdir hakkı veriliyor.

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Buna göre, kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak. Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği bulunmasa dahi kişiliğinin veya mal varlığının korunması bakımından gerekli görülmesi halinde kısıtlanabilecek. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, hapis cezasının infazına başlandığını derhal vesayet makamına bildirecek. Vesayet makamı karar vermeden önce hükümlüyü dinleyecek. Kanun'un kayyumluğa ilişkin hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu düzenleme için de uygulanacak.

SON DAKİKA